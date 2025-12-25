Effetti del sessismo sulla salute mentale in Italia

Gli effetti psicologici della discriminazione di genere possono essere evidenti e duraturi. Il sessismo è associato a un maggiore rischio di problemi legati alla salute mentale, come ansia e depressione. Uno studio ha esaminato oltre 7.000 risonanze magnetiche e ha osservato un “assottigliamento” di alcune aree della corteccia cerebrale nelle donne residenti nei Paesi con maggiore disparità di genere. I ricercatori hanno condotto questo studio per comprendere meglio l’impatto della discriminazione di genere sulla salute mentale. Lo psichiatra e coautore dello studio, Crossley Karmelic, ha fornito ulteriori informazioni su questi risultati.