Effetti dei Dazi Trump: La Drammatica Previsione di una Recessione in Italia

Donald Trump ha annunciato l’introduzione di dazi nel giorno del “Liberation Day”, affermando che ciò renderà l’America più grande che mai. Tale decisione ha suscitato reazioni immediate a livello internazionale, con esperti come Barbara Martini dell’Università di Roma TorVergata che avvertono di una possibile “catastrofe economica”. Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, ha ribadito che i dazi potrebbero generare caos e che l’Europa è pronta a rispondere. Intanto, i mercati europei e asiatici sono crollati, con impatti anche su Wall Street, e Giorgia Meloni ha annullato tutti i suoi impegni per discutere della situazione con i ministri.

La criticità dei dazi, secondo Martini, è data dalla creazione di barriere all’ingresso per i prodotti esteri, che causano inefficienze economiche. Mentre Trump sembra mirare a riportare le produzioni negli Stati Uniti per creare occupazione, molti economisti avvertono contro la protezione dei produttori inefficienti e i rischi di una diminuzione della competitività. L’effetto immediato in Italia potrebbe essere significativo, con prospettive di perdita di posti di lavoro e una riduzione dell’export, soprattutto nei settori del cibo e del lusso.

Inoltre, l’interconnessione delle economie globali implica che i dazi americani potrebbero avere ripercussioni su altri mercati, inclusa la Cina, e causare un aumento dei prezzi, compromettendo il potere d’acquisto dei consumatori. Meloni ha avviato una task force per affrontare la questione, sottolineando che la guerra commerciale non risolverà il deficit americano e che si rischia di favorire indirettamente la Cina.