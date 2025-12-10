Efemeral lancia il nuovo singolo Show Me How To Dream

Dal 12 dicembre, la band EFEMERAL lancia in radio il nuovo singolo inedito “Show Me How To Dream”, tratto dal loro album “Rounded With a Sleep”, già disponibile in digitale. Gli EFEMERAL hanno pubblicato il loro album a ottobre e hanno scelto questo brano per proseguire la promozione, in quanto è carico di potenza ed eleganza.

“Show Me How To Dream” è il lato “serio” degli EFEMERAL, con un mood più cupo e pesante, ma che comunque li rappresenta e parla di loro. Il testo è stato scritto da Arianna De Lucrezia, che ricorda bene il momento in cui l’ha scritto, era delusa da aspetti della sua vita che non erano controllati da lei, ma alla luce degli anni passati, tutte le crepe si sono trasformate in esperienza.

Gabriele Catania dice che “Show Me How To Dream” rappresenta la bomba a mano che urla EFEMERAL ovunque, con atmosfere sognanti e l’eleganza classica delle strofe alla forza espressiva dei ritornelli. Andrea Di Fraia aggiunge che questo è il suo brano preferito del disco, perché ha tantissimi elementi che sono legati tra loro in una maniera eccezionale.

In questo lancio, gli EFEMERAL fanno una scelta controcorrente, pubblicando su Youtube il video del brano “Dusk Light Air” (Official Live-Session) per regalare ai loro fan una cosa unica. La tracklist dell’album “Rounded With a Sleep” include “Show Me How to Dream”, “Silver Thread”, “Breaking Crystal”, “Silent Hound”, “The Last Picture”, “Dusk Light Air”, “Virtual Insight” e “My Aerial”.

L’idea di questo album nasce da una ricerca con l’obiettivo di trovare un sound più identificativo, esplorando varie sonorità e cercando una maturità diversa rispetto al primo disco. La fase di scrittura è durata all’incirca un anno e mezzo, mentre la parte logistica del disco ha richiesto un anno di lavoro. Alcuni brani hanno testi con temi ricorrenti, ma ognuno ha una sua natura.

Gli EFEMERAL nascono dalle ceneri dei Floating Minds, band Prog dell’area romana, e la formazione attuale è composta da Arianna De Lucrezia, Andrea Di Fraia e Gabriele Catania. Il loro è un Prog che pesca a piene mani nella tradizione dei grandi gruppi degli anni ’70, ma con i piedi ben saldi nel nuovo millennio con influenze moderne. Ian Anderson dei Jethro Tull ha collaborato con gli EFEMERAL nel loro nuovo album, suonando su due tracce e recitando delle parole di Shakespeare.