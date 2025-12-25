eero 6+ WiFi Mesh Router 3-Pack, Copertura 420m², 75+ Dispositivi

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €329.99 – €209.99

⭐ Valutazione: 5 / 5

Amazon eero 6+ Mesh WiFi Router | Ethernet 1.0Gbps | Up to 420 m² | Connect 75+ Devices | 3-Pack | Model 2022

Scopri la potenza di Amazon eero 6+: il router Mesh WiFi che rivoluziona la tua connessione

Il nostro sistema WiFi eero 6+ offre velocità di rete fino a 1 gigabit a un prezzo accessibile, rendendolo la scelta più conveniente per una connessione veloce e affidabile. Grazie alla tecnologia WiFi 6, puoi godere di una larghezza di banda maggiore sul canale radio a 160MHz, il che significa una connessione più rapida e stabile per tutta la famiglia.

Vantaggi pratici:

Connessione stabile e affidabile per lavorare, streaming e videochiamate senza interruzioni

Facile configurazione e gestione della rete tramite l’app eero

La tecnologia TrueMesh di eero fa la differenza: grazie alla nostra tecnologia brevettata, il traffico di rete viene instradato in modo intelligente per ridurre le interruzioni della connessione e i punti in cui il segnale potrebbe fallire. Inoltre, con eero 6+ puoi dire addio alle interruzioni della connessione durante le videochiamate e lavorare da casa con tranquillità.

Altri vantaggi:

Aggiornamenti automatici per mantenere la tua rete sicura e aggiornata

Hub Smart Home integrato per connettere dispositivi compatibili Thread e Zigbee ad Alexa senza bisogno di hub aggiuntivi

Siamo sempre al tuo fianco: il nostro team di supporto clienti è sempre disponibile per aiutarti a risolvere eventuali problemi. Contattaci telefonicamente dal numero verde +39 800 780497 o invia un’e-mail a [email protected].

Non aspettare oltre, scegli Amazon eero 6+ per una connessione WiFi veloce, stabile e sicura: acquista ora e scopri una nuova era di connettività!