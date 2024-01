Edwyn Roberts: ex cantante di Amici fra gli autori di tre brani in gara a Sanremo

Edwyn Roberts è stato un ex cantante di Amici che ha partecipato – con scarso successo – alla dodicesima edizione. Nonostante non sia riuscito ad affermarsi nel mondo della musica come interprete, è riuscito a farlo come songwriter.

Nel corso della propria carriera ha scritto per i più grandi come Laura Pausini, Eros Ramazzotti e Francesco Renga, ma è anche autore di hit più recenti passate proprio da Sanremo. È fra gli autori di Fai Rumore (brano vincitore di Sanremo 2020 cantato da Diodato) e di Dove Si Balla (hit di Dargen D’Amico di Sanremo 2022). E anche quest’anno la sua penna è tornata al Teatro Ariston grazie a ben tre big.

L’ex cantante di Amici, infatti, compare fra gli autori dei brani sanremesi di Dargen D’Amico, de Il Volo e dei Ricchi & Poveri. Il primo ha così descritto il suo nuovo singolo Onda Alta ( “Un genere di musica italiana, comprende tutti gli stimoli che questo paese ha ricevuto nel corso degli anni. Il brano si ispira alla forma del nostro paese e al Mar Mediterraneo”); il trio de Il Volo, invece, ha detto del proprio brano Capolavoro (“Parla della speranza, un brano pop alla nostra maniera”). Il duo dei Ricchi & Poveri, invece, è stato ancora più misterioso: “Il brano Ma Non Tutta La Vita ce l’abbiamo sotto l’albero di Natale”.

Una cosa è certa: la combo Edwyn Roberts – Dargen D’Amico può significare solo una cosa: si balla pure quest’anno.

Qua un sua intervista in occasione della vittoria di Fai Rumore di Diodato: