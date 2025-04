Educazione emotiva per relazionarsi al di fuori del codice di aggressività

“I nostri giovani vanno visti di più. Vanno compresi i loro problemi, le loro disarmonie adolescenziali, i rischi che corrono. Occorre creare contesti relazionali ed educativi in cui possano imparare a gestire le proprie emozioni, dalla rabbia alla paura, riconoscendosi e riconoscendo gli altri, elaborando e misurando le proprie azioni.” Queste sono le parole della sociologa Chiara Saraceno, che commenta il fenomeno dei minori che usano i coltelli, alla luce di un recente episodio di aggressione tra adolescenti a Frascati.

“La pre e l’adolescenza sono fasi disarmonica, in cui emozioni forti sono vissute senza la giusta guida. Se in famiglia, nelle scuole o nella società manca un’educazione emotiva, i ragazzi possono sentirsi disorientati e reagire in modo violento.” Saraceno avverte che l’uso del coltello tra alcuni giovani maschi potrebbe essere legato a dinamiche di socializzazione che conferiscono una falsa idea di potenza e virilità.

La sociologa sottolinea l’importanza non solo di ascoltare, ma di “osservare” i giovani, creando un processo educativo che si estenda dalla scuola alle associazioni sportive. Questo deve concentrarsi sull’educazione alle relazioni, che coinvolge prima di tutto il rispetto per sé stessi e per gli altri. L’obiettivo è quindi fornire strumenti per affrontare emozioni e relazioni senza ricorrere all’aggressività, promuovendo un ambiente sicuro e costruttivo per la crescita dei ragazzi.