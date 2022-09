Educazione digitale di Poste Italiane sull’attivazione di SPID per minorenni

in collaborazione con TGPoste.poste.it

Mercoledì 28 settembre Poste Italiane ha in programma il webinar “SPID: crescono i servizi e i ragazzi crescono con SPID” in cui verranno illustrate le funzionalità del Servizio Pubblico di Identità Digitale e le novità inerenti all’estensione ai minorenni.

Con una nota l’Azienda specifica che il webinar si inserisce in un contesto sociale in cui i nativi digitali crescono immersi in una nuova realtà formata da connessioni, servizi on line e processi virtuali. Avere fin da giovani un’identità digitale certificata consentirà di crescere come cittadini digitali.

E’ possibile iscriversi al webinar gratuito dalla sezione web di Educazione Digitale https://www.posteitaliane.it/it/educazione-digitale.html

Anche questo webinar colloca l’Azienda come guida per i cittadini nello sviluppo di conoscenze e sempre maggiori competenze tra tecnologia e innovazione. Le attività possono essere seguite su LinkedIn, Facebook e Twitter attraverso l’hashtag #educazionedigitale, nella sezione web di Educazione Digitale del sito www.posteitaliane.it e nella sezione storie di Instagram.