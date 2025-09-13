25.2 C
Educazione Civica e Rispetto degli Animali in Italia

Educazione Civica e Rispetto degli Animali in Italia

Le nuove linee guida di Educazione Civica hanno introdotto l’importanza del rispetto per gli animali, ma molti docenti potrebbero non avere gli strumenti necessari per applicarle concretamente. Senza un adeguato sostegno, esiste il rischio che tali norme rimangano solo teoriche.

Negli ultimi decenni, sono state adottate importanti misure per la protezione degli animali in Italia. Fino ai primi anni ’90, i cani non reclamati dopo tre giorni in canile venivano soppressi, mentre oggi esistono normative più articolate a tutela degli animali. La strada è ancora lunga, come evidenziano le associazioni che si dedicano alla loro difesa, ma la scuola ha un ruolo cruciale in questo processo.

Giacomo Bottinelli, responsabile dell’Ufficio A Scuola con LAV, sottolinea che la scuola deve anche formare un nuovo rapporto di rispetto tra umani e animali. LAV, che ha un protocollo con il Ministero dell’Istruzione, ha svolto numerosi interventi didattici, raggiungendo migliaia di studenti. Il concorso di disegno “Io rispetto gli animali” ha visto la partecipazione di oltre 70.000 ragazzi.

Le opportunità educative sul tema dei diritti animali sono ora supportate dalla Costituzione e dalla Legge 92. Anche le recenti Linee guida per l’educazione civica del Ministero ne fanno menzione. È tempo di integrare la tutela degli animali nell’insegnamento, come affermato dal filosofo Jeremy Bentham, che evidenziava l’importanza di alleviare la sofferenza degli animali.

Per sensibilizzare ulteriormente sulla questione, LAV offre un corso gratuito per i docenti, “Educazione Civica e rispetto degli animali”, con relatori esperti del settore.

