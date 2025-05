Educazione all’affettività: la chiave contro la violenza

Anna Foglietta sottolinea l’urgenza di affrontare la violenza di genere attraverso l’educazione all’affettività nelle scuole. Intervistata da Adnkronos, l’attrice, alla regia del video “È come sembra” realizzato dalla Fondazione Una Nessuna Centomila, evidenzia che la prevenzione deve iniziare fin dalla giovane età. Il video, che verrà proiettato sui maxischermi durante importanti concerti in Italia, ha come protagonisti diversi volti noti e mira a sensibilizzare il pubblico su pregiudizi e stereotipi culturali.

Foglietta afferma che l’informazione sul tema della violenza non crea anestesia, anzi, le donne oggi sono più consapevoli e gli uomini desiderano non essere etichettati come carnefici. Esprime un ottimismo riguardo ai cambiamenti in atto e riconosce il cinema come un potente strumento politico e di sensibilizzazione, citando film come “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi, che hanno evidenziato esperienze di violenza passate.

Sull’ambiente di lavoro, Foglietta racconta che il set è un luogo protetto, privo di commenti inappropriati nella sua esperienza, ma menziona un episodio di molestie che ha denunciato, portando all’espulsione di un macchinista. Ribadisce come il clima di lavoro tra gli interpreti favorisca la parità e la collaborazione.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com