Salute

Educazione alla salute e ricerca sul cancro nelle scuole italiane

La Fondazione AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) da tempo si dedica a sensibilizzare i giovani su temi legati alla salute, alla scienza, alla ricerca sul cancro, alla prevenzione e all’impegno solidale. In collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, dal 2011 ha realizzato un insieme di iniziative formative destinate a tutte le scuole, siano esse primarie o secondarie, per avvicinare studenti e docenti al mondo della ricerca scientifica.

Il programma “AIRC nelle scuole” offre diverse proposte modulari e interdisciplinari, scaricabili gratuitamente dal sito, che comprendono attività interattive e ludico-educative con approcci metodologici variegati, mirati a favorire il pensiero critico.

Le iniziative includono:
– Percorsi didattici in biologia, ricerca e educazione civica, forniti con risorse come kit, schede, presentazioni e giochi online. Questi materiali sono supportati da guide per i docenti per una didattica interattiva.
– Il progetto “Cancro io ti boccio”, dedicato alla prevenzione e all’educazione civica, che offre l’opportunità di diventare volontari, distribuire prodotti solidali AIRC e partecipare a percorsi didattici in classe.
– Incontri, sia in presenza che online, tra studenti e ricercatori AIRC.
– Webinar interattivi per le classi e corsi di formazione per i docenti, in cui esperti del settore condividono le loro conoscenze.
– Workshop formativi per dirigenti e docenti, per approfondire le proposte di AIRC.
– Concorsi con premi attrattivi.
– Un canale YouTube ricco di contenuti di approfondimento.

Tutte le iniziative sono gratuite e rappresentano un’importante opportunità formativa per aiutare i giovani a comprendere l’importanza della ricerca e della prevenzione tramite uno stile di vita sano.

