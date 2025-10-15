19.5 C
Educazione Alimentare e Dieta Mediterranea: Proposta per l'Italia

Educazione Alimentare e Dieta Mediterranea: Proposta per l’Italia

Vito Amendolara, presidente dell’Osservatorio Dieta Mediterranea, propone di integrare l’educazione alimentare nei percorsi scolastici, dalle elementari alle scuole superiori. Sottolinea la necessità di rendere questa materia curricolare, supportando gli insegnanti con l’aiuto di biologi nutrizionisti. Tale proposta è stata presentata durante un incontro sul tema della dieta mediterranea, inquadrato nell’ambito del “Milan Urban Food Policy Pact”.

Le statistiche sulle morti causate da malattie legate a una cattiva alimentazione, che raggiungono le 100mila all’anno, e l’obesità infantile, che colpisce il 30% dei bambini di 8-9 anni, rendono urgente un intervento educativo nelle famiglie e nelle comunità. Amendolara evidenzia l’importanza di sensibilizzare la popolazione affinché adotti scelte alimentari più responsabili e riconosca la dieta mediterranea come un modello da seguire per la prevenzione.

Ruggero Lensi, direttore generale UNI, suggerisce che la prassi di riferimento UNI/PdR 170 possa essere utile per sviluppare percorsi formativi adatti alle diverse fasce d’età, per massimizzare i benefici della dieta mediterranea. Francesco Schittulli, presidente della Lilt, afferma che una corretta alimentazione è fondamentale per la prevenzione delle malattie e propone l’istituzione di un tavolo tecnico interdisciplinare per promuovere la cultura della sana alimentazione.

Antonio Limone, direttore generale della Asl di Caserta, sottolinea l’importanza della dieta mediterranea, che favorisce il benessere e offre prodotti agroalimentari di qualità. Anche Giovanni Caggiano, presidente Asmel, evidenzia il settore della mensa scolastica come un’opportunità per promuovere uno stile di vita sano attraverso l’uso di prodotti locali e sostenibili.

