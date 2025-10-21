20.8 C
Roma
martedì – 21 Ottobre 2025
Lavoro

Educatore/Terp/Psicologo Cercasi a Milano: Cresci con Noi nel Settore Sociale!

Da stranotizie
Offerte di Lavoro

Titolo lavoro: EDUCATORE / TERP / PSICOLOGO

Azienda: Orienta

Descrizione lavoro:
La posizione offre l’opportunità di lavorare in gruppi appartamento per un massimo di 15 ore settimanali. Le responsabilità includono la gestione di attività terapeutiche e il supporto ai residenti nella loro vita quotidiana. Sono richieste qualifiche specifiche nel settore psicologico o educativo, in particolare la laurea in Psicologia o in Educazione Professionale. I vantaggi includono un ambiente di lavoro collaborativo e la possibilità di contribuire al benessere dei residenti.

Località: Incisa Scapaccino, Asti

Data pubblicazione: Sat, 04 Oct 2025 22:44:17 GMT

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Articolo precedente
Nuovo episodio di Blanca 3: tensione e indagini in corso
Articolo successivo
Il Piano del Figlio di Riina: Attrarre i Giovani a Cosa Nostra
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.