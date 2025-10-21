Educatore/Terp/Psicologo Cercasi a Milano: Cresci con Noi nel Settore Sociale!

Titolo lavoro: EDUCATORE / TERP / PSICOLOGO



Azienda: Orienta



Descrizione lavoro:

La posizione offre l’opportunità di lavorare in gruppi appartamento per un massimo di 15 ore settimanali. Le responsabilità includono la gestione di attività terapeutiche e il supporto ai residenti nella loro vita quotidiana. Sono richieste qualifiche specifiche nel settore psicologico o educativo, in particolare la laurea in Psicologia o in Educazione Professionale. I vantaggi includono un ambiente di lavoro collaborativo e la possibilità di contribuire al benessere dei residenti.



Località: Incisa Scapaccino, Asti



Data pubblicazione: Sat, 04 Oct 2025 22:44:17 GMT

