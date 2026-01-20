13.4 C
Educatore specializzato minori

Posizione lavorativa: Educatore/assistente sociale per comunità minori a scafati

Azienda: Innocenti impresa sociale s.r.l.

Descrizione lavoro: Una impresa sociale operante nel territorio di scafati (sa) è alla ricerca di nuove figure da inserire nel proprio… in scienze dell’educazione laurea triennale in servizio sociale corso opi epi completato patente di guida e auto di proprietà

Località: Scafati, Salerno


