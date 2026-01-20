Educatore specializzato minori

Posizione lavorativa: Educatore/assistente sociale per comunità minori a scafati
Azienda: Innocenti impresa sociale s.r.l.
Descrizione lavoro: Una impresa sociale operante nel territorio di scafati (sa) è alla ricerca di nuove figure da inserire nel proprio… in scienze dell’educazione laurea triennale in servizio sociale corso opi epi completato patente di guida e auto di proprietà
Località: Scafati, Salerno
Candidati Ora!
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!