Educatore Socio Sanitario Professionale

Posizione lavorativa: EDUCATORE/EDUCATRICE PROFESSIONALE SOCIO SANITARIO



Azienda: WinTime



Descrizione lavoro: socio sanitario ricerca un/una: EDUCATORE/EDUCATRICE PROFESSIONALE SOCIO SANITARIO La risorsa opererà in una residenza… sanitaria assistenziale a contatto con utenti affetti da disabilità. REQUISITI: – Laurea per Educatore Professionale Socio



Località: Maraña, León – Crespadoro, Vicenza





Candidati Ora!

