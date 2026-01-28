10.5 C
Lavoro

Educatore Socio Sanitario Professionale

Posizione lavorativa: EDUCATORE/EDUCATRICE PROFESSIONALE SOCIO SANITARIO

Azienda: WinTime

Descrizione lavoro: socio sanitario ricerca un/una: EDUCATORE/EDUCATRICE PROFESSIONALE SOCIO SANITARIO La risorsa opererà in una residenza… sanitaria assistenziale a contatto con utenti affetti da disabilità. REQUISITI: – Laurea per Educatore Professionale Socio

Località: Maraña, León – Crespadoro, Vicenza


