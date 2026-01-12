Educatore professionale per comunità terapeutica

Posizione lavorativa: Educatore/trice – Assistente sociale – Psicologo/a per comunità terapeutica con INDENNITA’ INTEGRATIVA e DISPONIBILITA’ ALLOGGIO – Brusson (AO)
Azienda: Codess Sociale
Descrizione lavoro: Dalla prima infanzia alla terza età, Codess Sociale si propone, con scopo mutualistico e senza fine di lucro…, un ricordo da lasciare al passato, una consapevolezza con cui vivere il futuro. Codess Sociale ha come obiettivo l’assistenza
Località: Aosta
Candidati Ora!
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!