14 C
Roma
martedì – 13 Gennaio 2026
Lavoro

Educatore professionale di comunità

Da stranotizie
Immagine del sito StraNotizie.it

Posizione lavorativa: Educatore/trice – Assistente sociale – Psicologo/a per comunità terapeutica con INDENNITA’ INTEGRATIVA e DISPONIBILITA’ ALLOGGIO – Brusson (AO)

Azienda: Codess Sociale

Descrizione lavoro: Descrizione azienda Dalla prima infanzia alla terza età, Codess Sociale si propone, con scopo mutualistico e senza… un obiettivo da superare, un ricordo da lasciare al passato, una consapevolezza con cui vivere il futuro. Codess Sociale

Località: Brusson, Valle d’Aosta


Candidati Ora!

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Articolo precedente
Ucraina sotto attacco
Articolo successivo
Isobel Kinnear affianca Max Giusti a Caduta Libera
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.