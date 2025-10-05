22.6 C
Educatore professionale cercasi a Pieve di Cento (BO) con ottime opportunità di crescita

Da StraNotizie
Titolo lavoro: Educatore professionale – Pieve di Cento (BO)

Azienda: Work On Time

La Filiale di Bologna di Work On Time cerca un educatore professionale, con la responsabilità di supportare e gestire attività educative per diverse fasce di età. È richiesta una Laurea in Educatore Professionale (classe LSNT) o in alternativa la laurea L-19, anche per candidati con prime esperienze nel settore. I vantaggi offerti includono opportunità di crescita professionale e un ambiente di lavoro stimolante. Il candidato ideale deve dimostrare capacità relazionali e passione per l’educazione.

Località: Provincia di Bologna

Data pubblicazione: Sun, 05 Oct 2025 07:56:32 GMT

