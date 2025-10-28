14.8 C
Educatore Professionale a Milano: Cresci con noi!

Titolo lavoro: educatore professionale

Azienda: Relizont

Descrizione lavoro:
Si cerca un educatore da assumere a tempo determinato, con possibilità di trasformazione in contratto indeterminato. Il candidato sarà responsabile di pianificare e condurre attività educative, supportando lo sviluppo e l’apprendimento dei partecipanti. È richiesta una formazione specifica nel settore educativo, insieme a competenze interpersonali e capacità organizzative. Tra i vantaggi offerti sono inclusi un ambiente di lavoro stimolante e opportunità di crescita professionale. La sede di lavoro è a Sant’Ilario d’Enza (RE).

Località: Sant’Ilario d’Enza, Reggio Emilia

Data pubblicazione: Sun, 05 Oct 2025 07:30:37 GMT

