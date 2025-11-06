Educatore/Educatrice per Asili Nido ad Assisi: Unisciti a noi per fare la differenza!

Titolo lavoro: Educatore/Educatrice L-19 per Asili Nido nel comune di Assisi (PG)
Azienda: Lavoropiù
Descrizione lavoro:
Si cerca un educatore o educatrice con una laurea triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione, con obbligo di iscrizione all’albo professionale. Le responsabilità includono la progettazione e la gestione di attività educative e formative rivolte a diverse fasce d’età. Il candidato dovrà dimostrare competenze relazionali e capacità di lavoro in team. I vantaggi offerti comprendono opportunità di crescita professionale e un ambiente di lavoro stimolante.
Località: Assisi, Perugia
Data pubblicazione: Sun, 05 Oct 2025 07:25:59 GMT
