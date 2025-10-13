18.3 C
Roma
lunedì – 13 Ottobre 2025
Lavoro

Educatore | Educatrice cercasi per stimolante opportunità a Milano

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

Titolo lavoro: EDUCATORE | EDUCATRICE

Azienda: Orienta

Descrizione lavoro:
Si cerca un educatore sanitario da inserire in una struttura residenziale specializzata nella riabilitazione psichiatrica e nei centri diurni. La figura professionale avrà la responsabilità di gestire progetti educativi e riabilitativi, supportando i pazienti nel loro percorso di recupero. È richiesta una formazione specifica in ambito educativo e conoscenze relative alla riabilitazione psichiatrica. Tra i vantaggi offerti ci sono opportunità di formazione continua e un ambiente di lavoro stimolante, orientato al benessere dei pazienti.

Località: Forlì

Data pubblicazione: Sun, 05 Oct 2025 07:52:54 GMT

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Articolo precedente
Alluminio stampato in 3D: un passo verso l’innovazione italiana
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.