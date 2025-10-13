Educatore | Educatrice cercasi per stimolante opportunità a Milano

Titolo lavoro: EDUCATORE | EDUCATRICE



Azienda: Orienta



Descrizione lavoro:

Si cerca un educatore sanitario da inserire in una struttura residenziale specializzata nella riabilitazione psichiatrica e nei centri diurni. La figura professionale avrà la responsabilità di gestire progetti educativi e riabilitativi, supportando i pazienti nel loro percorso di recupero. È richiesta una formazione specifica in ambito educativo e conoscenze relative alla riabilitazione psichiatrica. Tra i vantaggi offerti ci sono opportunità di formazione continua e un ambiente di lavoro stimolante, orientato al benessere dei pazienti.



Località: Forlì



Data pubblicazione: Sun, 05 Oct 2025 07:52:54 GMT

