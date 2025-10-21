17.6 C
Roma
martedì – 21 Ottobre 2025
Lavoro

Educatore/Educatrice a Milano: Cresci insieme ai bambini!

Da stranotizie
Offerte di Lavoro

Titolo lavoro: EDUCATORE | EDUCATRICE

Azienda: Orienta

Descrizione lavoro:
Il centro diurno pubblico cerca un educatore o educatrice con una laurea triennale in Scienze dell’Educazione (L-19) per lavorare nel settore sanitario e socio-assistenziale. Le principali responsabilità includono la progettazione e realizzazione di attività educative e di supporto per gli utenti del centro. È fondamentale possedere competenze nel lavoro di gruppo e capacità relazionali con diverse tipologie di persone. Vantaggi dell’impiego includono un ambiente di lavoro stimolante e opportunità di sviluppo professionale.

Località: San Lazzaro di Savena, Bologna

Data pubblicazione: Sun, 05 Oct 2025 07:41:54 GMT

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Articolo precedente
Giochi Mondiali per Trapiantati: Un Secondo Inizio in Germania
Articolo successivo
Violenza ultras e neofascismo: un’analisi inquietante
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.