Educatore/Educatrice a Milano: Cresci insieme ai bambini!

Titolo lavoro: EDUCATORE | EDUCATRICE



Azienda: Orienta



Descrizione lavoro:

Il centro diurno pubblico cerca un educatore o educatrice con una laurea triennale in Scienze dell’Educazione (L-19) per lavorare nel settore sanitario e socio-assistenziale. Le principali responsabilità includono la progettazione e realizzazione di attività educative e di supporto per gli utenti del centro. È fondamentale possedere competenze nel lavoro di gruppo e capacità relazionali con diverse tipologie di persone. Vantaggi dell’impiego includono un ambiente di lavoro stimolante e opportunità di sviluppo professionale.



Località: San Lazzaro di Savena, Bologna



Data pubblicazione: Sun, 05 Oct 2025 07:41:54 GMT

