9.1 C
Roma
sabato – 29 Novembre 2025
Lavoro

Educatore a tempo pieno a Milano per progetto di sostegno ai minori

Da stranotizie
StraNotizie.it - Offerte di Lavoro

Posizione lavorativa: EDUCATORE/PSICOLOGO/PSICOLOGA COMUNITA’ MINORI

Azienda: Generazione Vincente

Descrizione lavoro: .Lav. Prot.1110 ? SG 26/11/04) – Filiale di Pinerolo ricerca un/una EDUCATORE/PSICOLOGO/PSICOLOGA da inserire presso una Comunità…

Località: Scagnello, Cuneo

Data pubblicazione: Fri, 03 Oct 2025 07:00:15 GMT


Candidati Ora!

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Articolo precedente
Papa a Gaza
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.