Educare alla salute: prevenzione nelle carceri siciliane

La salute e la prevenzione sono temi fondamentali, soprattutto in contesti vulnerabili come quello carcerario. Recentemente, la Casa Circondariale di Ragusa ha ospitato un seminario intitolato “Educare alla salute: Incontri sulla prevenzione delle malattie infettive”, organizzato da AJS Connection srl e supportato da Gilead Sciences e varie istituzioni sanitarie siciliane.

L’evento ha ricevuto il consenso del Direttore della struttura, Santo Mortillaro, e ha visto la partecipazione attiva di numerosi detenuti. Esperti del settore, tra cui il Dr. Bruno Cacopardo, infettivologi e comunicatori, hanno risposto a varie domande sul tema delle malattie trasmissibili. L’incontro ha permesso di approfondire le modalità di trasmissione di infezioni come HIV, sifilide, gonorrea ed epatiti, sottolineando l’importanza della prevenzione.

In aggiunta, è stato proiettato un cortometraggio dal titolo “Io e Freddie: una specie di magia”, creato per sensibilizzare il pubblico sugli argomenti trattati. La proiezione ha suscitato vivo interesse tra i partecipanti, rendendo più accessibili temi complessi come l’HIV.

Statistiche recenti mostrano che nelle carceri italiane una significativa percentuale di detenuti convive con malattie infettive, spesso senza esserne consapevoli. Le infezioni come HIV ed epatiti sono prevalenti e potrebbero manifestarsi in forme più diffuse rispetto alla popolazione generale. Tuttavia, la divulgazione di informazioni accurate è essenziale per dissipare paure e miti errati. Educare alla salute rappresenta quindi un passo cruciale per promuovere un ambiente di maggiore consapevolezza e prevenzione.