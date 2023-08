Edoardo Zaggia e Alberto Sacco sono due star di TikTok che gestiscono un unico profilo.

I due sono uniti da una relazione sentimentale, al di là di quella professionale. E quando si sono presentati ai provini di una nota trasmissione descritta da Edoardo Zaggia come “programma in cui si parte in coppia”, sono stati bocciati.

“Un giorno vi racconterò di quando io e Alberto abbiamo fatto il provino per un certo programma in cui si parte in coppia e di come siamo stati scartati miseramente”.

Aveva scritto Edoardo su Twitter. Era il 22 ottobre del 2022.

A distanza di quasi un anno il tiktoker è tornato a parlarne e lo ha fatto durante un’intervista a One Podecast, come ritrovato da BlogTvItaliana.

“C’è un provino di cui non abbiamo molto parlato, fatto da me e Alberto” – ha esordito Edoardo Zaggia – “E ci siamo impegnati molto per questo provino. Ecco, fatto il provino, dopo un po’ abbiamo chiesto come fosse andato perché non ci hanno più ricontattati. Intuivamo che il lavoro non fosse stato portato a casa perché sennò sarei stato avvisato un po’ prima… E ci siamo sentiti dire che non ci hanno scelti perché eravamo troppo gay. Ma si può?”.

A confermare la versione dei fatti è stato anche il suo fidanzato Alberto Sacco: “Siamo ancora sotto shock, devo dire. Secondo me con quella cosa lì intendevano l’atteggiamento? Forse avevamo i polsi troppo sciolti?“.

Edoardo Zaggia e Alberto Sacco: “Scartati da un reality, ci hanno detto che siamo troppo gay”

Ovviamente i due non hanno fatto il nome del programma (Zaggia, prima di dirlo, si è ben assicurato che venisse censurato completamente), eppure nella nostra tv non ce ne sono molti in cui “si parte in coppia”. Quale sia il programma in questione per adesso non possiamo saperlo., ma sui social gli utenti hanno già fatto diverse ipotesi. Quel che è certo è che se la motivazione fosse vera sarebbe una vergogna.

C’è da sottolineare però una cosa: sia a Pechino Express che a L’Isola dei Famosi hanno partecipato numerosi concorrenti gay dichiarati. Da Cristiano Malgioglio a Tommaso Zorzi, da Le Perle Di Pinna a Scialpi, passando per Alessandro Cecchi Paone, Guglielmo Scilla e Luca Tommassini. E molti altri.