Edoardo Zaggia e Alberto Sacco: coppia nella vita e in tv, “La nostra forza insieme”

Edoardo Zaggia e Alberto Sacco, da due anni, conducono il programma Most Ridiculous su Comedy Central, ereditando il ruolo da Dario Cassini e Gabriele Cirilli. In un’intervista rilasciata a Gay.it in occasione della nuova stagione, i due hanno parlato della loro esperienza lavorativa e della loro vita personale, essendo anche una coppia nella realtà. Alberto ha sottolineato che la loro forza è la genuinità, un aspetto condiviso anche da Edoardo, che ha scherzato sul loro comportamento come se fossero concorrenti del Grande Fratello.

Quando Luca Diana ha chiesto come bilanciano vita privata e lavoro, entrambi hanno risposto che non fanno una netta separazione: “È tutto un’insalata di riso”, raccontando che la loro vita personale e professionale si mescolano. Hanno anche accennato a un lavoro di analisi con le loro psicologhe per capire meglio come gestire questa fusione.

Alberto ha evidenziato un altro aspetto che caratterizza la loro relazione: la pazienza. Ha spiegato che, nonostante possa sembrare scontato, ridono molto insieme, il che per loro è fondamentale. Questo divertimento contribuisce al benessere della coppia, poiché affrontano la vita con un atteggiamento positivo, ridendo anche delle situazioni che potrebbero risultare malinconiche.

In un contesto più ampio, è interessante notare che Zaggia e Sacco rappresentano un’importante novità nel panorama televisivo italiano: sono la prima e al momento unica coppia della comunità LGBT+ a condurre un programma insieme in televisione. Finché altri come Pierluigi Diaco e Alessio Orsingher non decideranno di unirsi per un progetto simile, Edoardo e Alberto rimangono pionieri in questo campo. La loro esperienza dimostra che la commedia e la genuinità possono essere elementi chiave nel mondo dello spettacolo, unendo professionalità e vita personale in modo armonioso.