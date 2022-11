Edoardo Tavassi vuole lasciare il GF Vip dopo una lite: “Apro la porta rossa”

La giornata nella casa del GF Vip è iniziata col botto. Sarah Altobello ha accusato Edoardo Tavassi di averla presa in giro in maniera maligna: “Hai un ego spropositato e non ti accorgi che ferisci gli altri. Infierisci, fai stare male le altre persone. Mi sbeffeggi per come parlo, mi deridi per i verbi e su tutto. Tu parli con me solamente per dirmi che non mi capisci e che sbagli a parlare italiano“.

Il vippone ha cercato di giustificarsi: “Io pensavo che lo facessi per finta di parlare così. Da oggi io non scherzerò più con te. Non scherzo con chi non ha autocritica e con chi non ha autoironia. Non ce l’hai fidate è così non ce l’hai. Hai un’insicurezza tale che pensi che io voglia denigrarti“.

Dopo la lite Edoardo Tavassi ha parlato con Giaele ed ha anche minacciato di lasciare il programma: “Io le ho spiegato che se scherzo con qualcuno è perché mi fa piacere la sua compagnia. Non è vero che l’ho denigrata! Io le ho detto all’orecchio che è scema? Mai! Se sento un’altra bugia su di me o apro la porta rossa e me ne vado o me la aprono loro. No mi dispiace ma io qui dentro con questa gente non ci sto. Fuori ho un lavoro io esco. Io vado fuori, non ce voglio vivere così“. Edoardo non ha nemmeno finito la frase che è subito stato chiamato in confessionale.

Un risveglio scoppiettante per Sarah e Tavassi! 💣 #GFVIP https://t.co/cIgqtlLFw3 — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 23, 2022

Edoardo Tavassi, lo sfogo di Sarah Altobello: “Mi ha ferita”.

Mentre Edoardo Tavassi era in confessionale, Sarah si è sfogata con Giaele: “Non mi invento le cose! Lui è anche venuto all’orecchio a dirmi che non si capisce nulla quando parlo. Mi denigra e mi fa passare come se avessi un deficit. Questo non è scherzare è sminuire. Mi sento come a scuola, quando uno decide con chi devi stare e cosa fare. A me dispiace se adesso vuole abbandonare, però non mi sono inventata. Lui mi addita come una che non sono. Mi ripete sempre che non capisco nulla, non è bello. Sempre questa sensazione che lui sta nel giuro. A me questo mi ferisce“.

Onestamente però anche io credevo che Sarah esasperasse il suo accento barese e che storpiasse volutamente le canzoni in inglese.

Foto: Endemol Shine Italy