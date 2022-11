Edoardo Tavassi al termine della puntata ha parlato con Alberto De Pisis.

Chi ha portato il Covid fra le mura del Grande Fratello Vip? Il virologo Fabrizio Pregliasco ha dichiarato che probabilmente c’è stata una contaminazione fra la saliva infetta di qualche operatore e il cibo fatto entrare nella Casa. Teoria smontata da Andrea Gori, direttore delle malattie infettive del Policlinico di Milano che – ospite di Alfonso Signorini – ha confermato che il contagio c’è stato tramite una persona asintomatica entrata in Casa.

“Molto probabile che un tampone eseguito su una persona asintomatica e che quindi ha un’infezione in stato latente risulti un tampone falsamente negativo. All’inizio dell’infezione l’infezione si può trasmettere, ma il tampone è negativo. Per questo motivo consigliamo alle persone di farsi il tampone solo se hanno sintomi. Quindi sì, è presumibile che il Covid sia stato portato in Casa da uno dei nuovi vipponi”.

Alfonso Signorini ha anche specificato che tutto il cibo, la spesa e gli oggetti che entrato in contatto con i vipponi vengono prima disinfettati. “Ovviamente è stato un vippone nuovo, ma non siamo qua a fare la caccia alle streghe“, ha aggiunto.

Il Prof. Andrea Gori, in collegamento con noi, risponde ad alcune domande su quanto avvenuto negli ultimi giorni nella Casa di #GFVIP. pic.twitter.com/pzt8MhmwSc — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 14, 2022

Edoardo Tavassi svela chi ha portato il Covid al Grande Fratello Vip

Nessuno ovviamente vuole fare la caccia alle streghe, ma come sostiene Edoardo Tavassi il Covid lo avrebbe portato all’interno delle mura di Cinecittà Luca Onestini. (“Luca aveva il Covid, palese. Ora secondo me prolungheranno la quarantena per i nuovi ingressi. Lui l’ha portato, palese, tutti noi altri nuovi siamo risultati negativi“). E la teoria torna. I vipponi questa settimana sono stati tamponati quotidianamente a cadenza regolare e solo Onestini, fra le sei new entry, è risultato positivo.