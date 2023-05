Edoardo Tavassi su Pechino Express, matrimonio e figli con Micol

Continua a gonfie vele la storia tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. I due sono stati ospiti nel programma radiofonico Turchesando ed hanno parlato della loro relazione dopo il GF Vip. L’ex gieffino ha confermato che presto la fidanzata si trasferirà da lui a Roma ed ha anche ammesso che dopo la convivenza (e qualche viaggio) gli piacerebbe convolare a nozze con Micol.

“La nostra vera prima volta è stata fuori dalla casa ovviamente. Dentro la casa erano tentativi goffi. Io dicevo ‘ti giuro che non sono così nella vita reale’. Ci siamo quasi fatti squalificare per un tentativo goffo.

Non voglio stare distante da lei. Le ho fatto la proposta di venire a Roma. Sì di venire a vivere con me e di stare insieme. Quando stiamo insieme ho l’ansia perché so che poi se ne va. Quindi mi godo meno tutto pensando a quando dovrà ripartire. Non voglio il treno che me la porta via. Per questo le ho chiesto di convivere.

Lei mi ha detto di si che si trasferirà da me presto. Speriamo succeda prima dell’estate. Un futuro figlio? Se è femmina è Zelda. Poi il maschio lo possiamo chiamare come vuole. Il matrimonio? Io voglio vedere cose prima, voglio andare a Tokyo con lei, ho da fare cose poi dopo pensiamo, bisogna convivere. La convivenza è la prova del nove al Grande Fratello l’abbiamo già testato però è un’altra roba, vediamo la vita reale. Sta andando alla grande per adesso e se continua così è ovvio che uno fa il salto. […] Io la faccio ridere sempre, anche in camera da letto. Mi sono tolto il pigiama e si è messa a ridere”.