Edoardo Tavassi spiega che rapporto c’è oggi con Edoardo Donnamaria

Edoardo Tavassi ed Edoardo Donnamaria al Grande Fratello Vip sono stati molto complici eppure, appena uscito, l’ex volto di Forum se l’è data a gambe.

Intervistato da Radio Cusano Campus, come riportato da IsaeChia.it, Edoardo Tavassi ha parlato di Edoardo Donnamaria ricordandolo al Grande Fratello Vip.

“Io e Micol dormivano in un van che non è che avevi le chiavi, ti aprivano la porta di notte a qualsiasi ora. Stavi con l’ansia non solo delle telecamere, ma dei coinquilini che erano invadenti da morire in continuazione. I più invasivi? Edoardo che praticamente era nostro figlio, viveva con noi. Stava in mezzo che dormiva fra di noi, ci mancava che lo allattassi”.

Nonostante questo, però, una volta finito il reality show i due Edoardi non hanno mantenuto i rapporti.

“Lui sta a Milano, io sto a Roma, ci sono scambi così su Instagram” – lo ha giustificato Tavassi – “Spero di recuperare. Lui deve chiarire un po’ di cose, poi per il resto abbastanza bene. Ci sono persone che mi hanno fatto di peggio nella vita, lui non mi ha fatto niente. Gli ho voluto bene nella Casa, gliene continuo a volere. Ognuno di noi sbaglia, pure io non è che sono perfetto. Ogni tanto ci inviamo qualcosina su whatsapp. Non gli negherei mai che so di vederci una partita insieme. C’è da parlare”.

Anche Micol Incorvaia abita però a Milano, eppure la distanza in questo caso non ha compromesso niente.

“Stando a Roma spesso viene da me, abbiamo iniziato a fare una sorta di convivenza, quella vera, non quella del Grande Fratello Vip che era un po’ particolare e devo dire che sto proprio bene, ci troviamo in tante cose. L’unico difetto è che è ritardataria in una maniera incredibile. E dormigliona. Se non dorme quelle 18 ore al giorno non carbura. Lei e la sorella Clizia hanno una genetica pazzesca. Secondo me si surgelano prima di andare a dormire”.

Nel dubbio, EdoD oggi ha tenuto un “concerto” insieme ai suoi fan.

Ecco il video:

aspettando che forum lanci la data al forumpic.twitter.com/M1AS4XCnc5 — BagnoTrash (@bagnotrash) May 7, 2023