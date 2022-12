Edoardo Tavassi si chiude nell’armadio con Micol: citano Cecilia e Ignazio

Dopo molti dubbi e tentennamenti Micol Incorvaia ha ceduto e si è scambiata dei baci con Edoardo Tavassi. I due dormono insieme, non si nascondono più e nonostante non vogliano etichette, di fatto sono una coppia. Ieri la sorella di Clizia e l’amico speciale erano in camera e in preda ad un momento di coccole si sono chiusi per qualche istante nell’armadio (qui il video). Lui rivolgendosi a Donnamaria e Onestini (che erano a pochi passi) a detto: “Qua dentro si può fare ragazzi, guardate!“. Il volto di Forum ha risposto citando un momento iconico del GF Vip, quello del limone tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser nell’armadio del GF Vip 2: “Mi sa che lo hanno già fatto, non ti stai inventando nulla di nuovo in realtà“.

Nonostante Edoardo Tavassi e Micol si siano scambiati al massimo un bacetto nascosti dalle ante, qualcuno sui social ha addirittura invocato una reclusione per ‘atti osceni in luogo pubblico’.



Edoardo Tavassi, le belle parole di Micol: “Il nostro rapporto è magico”.

Lo scorso 11 dicembre per la prima volta Micol ha ammesso di provare qualcosa per Edoardo Tavassi: “Non è vero che mi tiro indietro se cerca di baciarmi o che non sono presa. Se qui va bene poi cosa succede fuori? Non penso al dopo, io sono sicura che quando usciremo sicuramente ci ritroveremo. Di sicuro ci sentiremo e vedremo. Però non è un pensiero fisso che faccio. Mi godo il momento diciamo. Prima non ero sicura e infatti non ne parlavo. Adesso invece me ne sono resa conto. Adesso è diverso mi fa stare bene. Mi rendo conto di guardarlo con degli occhi speciali, è bello incontrare persone così belle e scegliersi. Tutto quello che c’è tra noi è bello e magico ed è importante averlo qui dentro. Sono fortunata ad averlo qui. Fuori non lo so con certezza. Non sono andata così in avanti per adesso. In generale non faccio troppi piani per il futuro. Però quando sono con lui sto meglio. Lui mi ha detto di stare easy e di prenderla per come viene“.