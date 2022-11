Edoardo Tavassi prova a baciare Micol Incorvaia: “Posso innamorarmi”

Ogni giorno che passa Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi sono sempre più vicini, i due sembrano ad un passo dal diventare una coppia. Il gieffino ha detto chiaramente di avere un interesse e la sorella di Clizia ha fatto intendere di ricambiare. Ieri sera c’è anche stato un quasi bacio, Edoardo Tavassi infatti si è avvicinato ed ha sfiorato le labbra della Incorvaia, che non si è mossa di un millimetro. Quindi direi che possiamo prepararci all’imminente limone. Intanto il vippone durante una chiacchierata con Daniele Dal Moro ha dichiarato che potrebbe anche innamorarsi di Micol, perché ha molte caratteristiche che lui cerca in una donna.

“Tra Micol e Oriana, c’è più possibilità che io mi possa innamorare di una Micol che di una Oriana. Perché c’ho mille cose in comune con Micol. Con l’altra no. Però ci sono tanti aspetti da vedere per parlare d’amore. Mi deve piacere esteticamente e caratterialmente, mi deve far ridere, mi deve far stare bene, non deve mai rendere il rapporto monotono. A me piace una donna che dal nulla mi dice ‘stasera ti ho organizzato una cosa a sorpresa andiamo’. A letto deve essere in un certo modo, all’apparenza normale e con me senza freni. Sono cose che mi piacerebbe avere. Poi ovvio che non si può avere tutto dalla vita è scontato. Diciamo che nell’insieme cerco questo. […]

Con lei sto bene che ve devo dì? Così per il poco che la conosco vedo molte caratteristiche che mi piacciono, poi vedremo con il tempo nei prossimi giorni. – ha continuato Edoardo Tavassi – Però tra lei e Oriana è di Micol che poterei innamorarmi questo è sicuro. No sono serio adesso non sto a giocà, Micol ha molte cose che mi piacciono e l’ho già detto”.