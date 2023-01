Edoardo Tavassi in isolamento a causa della febbre? L’indiscrezione

Sebbene sia entrato nella casa del Grande Fratello Vip da qualche settimana, Edoardo Tavassi è uno dei concorrenti più amati e chiacchierati all’interno della casa più spiata d’Italia. Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, il gieffino andrebbe in isolamento per via della febbre alta. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Già nel corso dei mesi scorsi, il Covid aveva fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. A fare chiarezza in merito alla questione ci aveva pensato Gabriele Parpiglia il quale aveva attribuito la responsabilità del caso a Luca Onestini:

Io lo so come è entrato il Covid. Luca Onestini, tra i nuovi ingressi, è asintomatico.

Il giornalista aveva spiegato le dinamiche attraverso cui il virus era entrato nella casa più spiata d’Italia. Queste erano state le sue parole:

La variante che ha preso ha bucato il tampone. Era in fase di crescita e nascita il virus dentro il corpo e il tampone non lo ha rivelato. Lui è entrato da negativo e poi è diventato positivo e asintomatico. La variante ha bucato il tampone molecolare. Sono ormai in isolamento da tre settimane perché questa nuova variante dura più a lungo.

A distanza di qualche settimana dall’episodio, adesso torna la paura di un possibile contagio Covid. Questa volta ad essere coinvolto è Edoardo Tavassi. Quest’ultimo avrebbe scoperto di avere la febbre:

Lui con la febbre a 38 e le placche alla gola, Micol che lo segue e si prende cura di lui, passo dopo passo.

Attualmente non siamo a conoscenza dell’attendibilità di tale notizia in quanto ancora non è giunta nessuna comunicazione ufficiale da parte della redazione del programma condotto da Alfonso Signorini. Nel frattempo, il fratello di Guendalina Tavassi si è rivelato uno dei concorrenti preferiti dal pubblico italiano.