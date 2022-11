Edoardo Tavassi ha una fidanzata fuori dal GFVip? L’indiscrezione

Tra gli ultimi concorrenti arrivati nella settima edizione del Grande Fratello Vip ha fatto il suo ingresso anche Edoardo Tavassi. Stando ad alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, il fratello di Guendalina Tavassi avrebbe una fidanzata fuori dal programma condotto da Alfonso Signorini. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Sebbene siano passati pochi giorni da quando è entrato per la prima volta nella casa più spiata D’Italia, Edoardo Tavassi ha già attirato l’attenzione del pubblico italiano. Di recente il gieffino si è reso protagonista di un gossip a causa di alcune voci emerse in rete relative alla sua vita sentimentale al di fuori delle telecamere.

Nonostante nel corso degli ultimi giorni si sia avvicinato a Micol Incorvaia, sembra che il gieffino abbia già una fidanzata al di fuori del programma condotto da Alfonso Signorini.

A “Casa Pipol”, Samara Tramontana ha parlato di un’amicizia speciale. Queste sono state le sue parole:

Partiamo con Edoardo Tavassi. Lui piace un sacco e fa sorridere. C’è chi dice che vincerà. Io ho uno scoop su di lui. Lui è entrato al GF Vip dicendo che vorrebbe cercare moglie e trovare l’amore. Ma lui convive con una ragazza. Edoardo la definisce migliore amica e poco prima del GF sono andati a fare una vacanza insieme. Dice che è la migliore amica, ma persone molto vicine a lui mi hanno detto che secondo loro c’è di più. Pare siano inseparabili e lei adesso gli gestisce i social. Nella casa però lui non ne parla mai. Se è solo un’amica non ci sarebbe nulla di male. Secondo le mie fonti non è solo amicizia tra loro. Pare ci sia un legame più forte.