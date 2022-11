Edoardo Tavassi, gli spagnoli in rivolta contro di lui: “Bullismo, razzismo”

Alfonso Signorini ieri sera al GF Vip ha letto i risultati del televoto e a trionfare è stato Edoardo Tavassi con il 48% delle preferenze del pubblico. I voti per il gieffino sono quasi certamente tutti italiani, visto che gli spagnoli sono sul piede di guerra. In poche ore su Twitter sono apparsi centinaia di tweet contro il fratello di Guendalina, quasi tutti in lingua spagnola. Ad alimentare la furia iberica sono state le liti tra Edoardo e Oriana e alcuni atteggiamenti poco piacevoli del 38enne in puntata (come le battute mentre la Marzoli piangeva). Basta fare una ricerca per vedere critiche di tutti i tipi contro Tavassi, alcune però davvero assurde. C’è infatti chi lo accusa di razzismo, di xenofobia e misoginia. Insomma, Edoardo può piacere o meno, può risultare pesante e qualche volta inopportuno, ma scomodare termini come ‘razzismo e bullismo’ mi pare folle.

Su una cosa però gli spagnoli hanno ragione: Oriana è una forza della natura, una delle migliori concorrenti di questa edizione.



No comprendo como a los italianos les puede gustar un energumeno como Tavassi 🤬 #gfvip — LaRose💫👼🏻🇺🇦 (@rosalia_soyla) November 22, 2022

HE DECIDIDO QUE ME VOY A DORMIR. NO ME VOY A QUITAR MÁS HORAS DE SUEÑO POR VER UN PROGRAMA QUE PREMIA A UN MACHISTA, RACISTA, EGOCENTRICO Y UN LARGO ETC. basura de programa.

no he visto mayor chusma que el Tavassi ese.#GFVIP #GFVipOriana #Gintonic #orialbese #incorvassi pic.twitter.com/1Qjtmx3d2S — Pand (@xwzr_) November 22, 2022

Ahh creo que ahora entiendo no pusieron los videos xenofobicos y machistas de #Tavassi porque iba a ser el preferido del público, ahora te entiendo #GFvip muy bien asi quieres ganar rating, dejando de pasar por alto sus actos que penita pic.twitter.com/EJahu23jxg — Miley (@CastanerMaritza) November 22, 2022

Edoardo Tavasssi: le critiche degli spagnoli.

“Sì bravo, ridi, non so se in Italia si usa questo detto, ma ride ben echi ride ultimo!”. “Lui che le dice che lei ha fatto tanti reality. Ma Oriana gli ha detto la verità, che lui è uscito da un programma da 3 mesi! La capacità di Oriana di seppellire quell’orco di Tavassi in un’altra lingua. Antonella che se la ride perché sa che è vero e che nessun altro ha gli attributi per dirglielo in faccia”. “Io non capisco come agli italiani possa piacere un energumeno come questo”. “Criticate Oriana e poi applaudite i commenti maschilisti di Tavassi e Daniele, tutti coerenti”. “Ora capisco perché non hanno messo i video xenofobi e misogini di Tavassi, perché così non sarebbe stato il preferito del pubblico”. “In Spagna Tavassi sarebbe già stato espulso”. “Ma secondo questo Tavassi, Oriana dovrebbe lasciarsi calpestare da uno come lui che fa commenti allucinanti?”.

“Comportamento vergognoso questo di Tavassi. Machismo e xenofobia dentro al Grande Fratello”. “Dobbiamo unirci per eliminare questO! No al bullismo contro Oriana”. “Spagnoli uniamoci per salvare questa regina da l’energumeno”. “Tavassi nella vita, non ci sono solo i reality. Fuori c’è una vita e Oriana ha più di 2 milioni di follower ed è più conosciuta di te. Ridi pure e poi continua a chiedere aiuto a tua sorella. Inoltre non sai proprio come avere una donna”. vado a dormire, non starò più sveglia a vedere un programma che premia un maschilista e razzista. Questa è immondizia”. “Ma questi parlano di una campagna a favore delle donne dopo aver applaudito il maschilista di Tavassi”. “Edoardo Tavassi preferito? Un uomo che tratta Oriana come una donna sciocca e facile, prende in giro il suo accento e tutto il resto. Non mi stupisco che in Italia abbia vinto l’estrema destra”.