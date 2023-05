Edoardo Tavassi finisce al centro di una polemica assurda: “Defollowatemi”

Il GF Vip è finito da più di un mese, eppure alcuni protagonisti del reality continuano ad essere al centro di drammi e polemiche gonfiati da fan di altri gieffini. Ieri è stato il turno di Edoardo Tavassi. L’ex vippone è andato a Gardaland con Micol Incorvaia, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli e durante il pranzo si è divertito ad imitare il bel veneto, andando a rubare patatine fritte dai piatti delle persone sedute accanto a loro. Su Twitter ovviamente è scoppiata l’ennesima polemica sterile. Decine di tweet contro Tavassi e le sue storie Instagram, palesemente ironiche e studiate con la complicità delle persone cui aveva preso del cibo.

Ieri sera Edoardo Tavassi è intervenuto su Twitter per spegnere il drama in corso. L’ex gieffino ha spiegato l’ovvio, ossia che prima di rubare quelle patatine si era messo d’accordo con i protagonisti del video e che quindi era una gag orchestrata (ma va?!). Edoardo ha anche chiesto a chi ha alimentato la polemica di defollowarlo.

“Allora ragazzi oggi ho fatto una storia Instagram dove imito Daniele. Prendo e vado a mangiare dai piatti di altre persone intorno a me. Però è ovvio che mi ero messo d’accordo con tutte quelle persone. Perché non è che vado a mangiare le cose degli altri. Però a quanto pare c’è gente che ha creduto che io andassi a mangiare dal piatto degli altri. Ecco, quelle persone mi devono defolloware adesso, , subito, immediatamente. Ve lo chiedo davvero, smettete di seguirmi. Perché non ve voglio sul profilo mio, non ce potete sta”.