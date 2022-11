Edoardo Tavassi fa i complimenti a Soleil davanti a Luca Onestini, che commenta in maniera strana

Anche a L’Isola dei Famosi Edoardo Tavassi non ha mai nascosto la sua cotta per Soleil Sorge ed è tornato a parlarne anche ieri al GF Vip. Il fratello di Guendalina davanti a Luca Onestini ha rivelato che la Sorge è la sua donna dei sogni.

“Quando l’ho conosciuta stavo a morì. Guarda che a livello fisico è proprio il mio tipo ideale. Caratterialmente non so perché non la conosco bene. Quando l’ho vista sono rimasto a bocca aperta e non ero l’unico. Non saprei nemmeno descriverti che effetto mi fa. Sole a me mi fa impietrì. Quando ho fatto L’Isola Party ci stava lei e io ero imbambolato. Avevo davanti una che mi piace un botto. Se devo dirti le mie donne dei sogni sono: Scarlett Johansson, Megan Fox e poi Soleil. Fa ridere, ma lei di viso e di corpo a una serie di caratteristiche che messe insieme fanno quella che piace a me ed è verissimo. No, che nun ce provo lei nemmeno mi guarda”.

Edoardo Tavassi e i consigli di Luca Onestini: “Devi buttarti, lei è stata con uomini peggio di te”.

La storia d’amore tra Soleil e Luca Onestini è finita nel peggiore dei modi, per questo eravamo tutti curiosi della reazione del vippone alle parole di Edoardo Tavassi. Onestini si è limitato a dare un consiglio al coinquilino e subito dopo ha detto che Soleil è stata con ‘uomini peggio di Edoardo’.

“Devi buttarti, il no al massimo già ce l’hai. Guarda che lei è stata con gente peggio di te. Sì peggiori di te, tu non ti consideri e non va bene sbagli”.

Uomini ‘peggio di te’? In che senso?

Ma ricordiamo come stava paralizzato Edoardo all’isola quando vide Soleil:#gfvip pic.twitter.com/dkpcCYUsxr — anna.ww (@W06Anna) November 5, 2022

