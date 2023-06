Edoardo sulla rottura con Antonella: “Sta male. Vive i social in modo tossico”

Ieri notte Antonella Fiordelisi è sbottata su Twitter e ha accusato Edoardo Donnamaria di non volersi far vedere insieme a lei. Oggi l’ex gieffina si è sfogata in una breve diretta e tra le lacrime ha dichiarato di stare male ed ha anche aggiunto che il suo (ex?) fidanzato non la tratterebbe bene: “Io non ce la faccio più, lui mi tratta male e pensa a fare il cantante e io glielo lascio fare allora“. Adesso anche Edoardo ha rotto il silenzio e in una storia Instagram ha detto che la Fiordelisi sta male e che secondo lui vive in maniera tossica i social, che non riesce a distinguere dalla vita reale.

“Mi dispiace molto per come sono andate le cose, adesso dirò poche parole: la privacy non c’entra nulla e l’ho spiegato più volte, ho deciso IO di non comparire più con Antonella sui social perché credo che non riesca a distinguerli dalla vita reale, li vive in maniera tossica e le continue reazioni fuori luogo ne sono la dimostrazione lampante.

Non racconterò fatti privati perché, mettere in piazza delle situazioni personali e darle in pasto a gentaglia non fa parte del mio carattere. – ha continuato Donnamaria – Antonella sta male e ha bisogno di persone vicino che le vogliano bene e che le consiglino bene, non fate carne da macello, dietro i personaggi ci sono persone che hanno dei sentimenti e soffrono, cercate di starle vicino voi, che per lei siete importanti.

E non mettete in mezzo persone che non c’entrano nulla. Anche se per alcuni di voi è difficile crederlo ho 30 anni e sono capace di decidere cosa fare della mia vita, grazie”.