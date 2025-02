Edoardo Rixi a Palermo: Ispezione delle Maestose Opere di Riqualificazione

Il viceministro delle Infrastrutture, Edoardo Rixi, ha visitato Palermo in compagnia di Pasqualino Monti, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia. Durante l’incontro, sono state discusse le prospettive di sviluppo infrastrutturale del sistema portuale siciliano, con particolare attenzione alla crescita economica e turistica della regione. Rixi ha sottolineato l’importanza di investire nelle infrastrutture per migliorare la competitività dei porti siciliani, contribuendo così a un aumento del traffico merci e passeggeri. Monti ha illustrato alcuni progetti in corso e futuri, evidenziando come tali iniziative possano rappresentare una risposta alle sfide del settore marittimo. Inoltre, sono stati affrontati temi come la sostenibilità ambientale e l’integrazione dei porti con il territorio. Il viceministro ha confermato il sostegno del governo per finanziare interventi che possano garantire uno sviluppo equilibrato e funzionale delle infrastrutture portuali. Entrambi hanno espresso ottimismo riguardo alle opportunità che il settore può offrire, sottolineando l’importante ruolo dei porti nel panorama economico del Sud Italia.