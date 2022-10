Edoardo risponde a una domanda imbarazzante su lui e Alberto

Charlie Gnocchi nella casa del GF Vip è sempre più simile ad una versione molto poraccia di Francesca Fagnani e Lundini. Il comico va in giro per la casa a fare domande tra lo scomodo e il surreale ai suoi coinquilini. Ieri sera l’uomo si è avvicinato a Edoardo e Antonella (che come al solito si erano appartati) ed ha chiesto a Donnamaria che ruolo avrebbe in un’ipotetica coppia con Alberto De Pisis.

“Alberto mi vuole bene, ma tra noi c’è questa situazione un po’ strana. Sì che vorrebbe stare con me. – ha dichiarato Edoardo – Oddio che ruoli avremmo se fossimo una coppia? Guarda che tra due uomini non è matematica, si può fare un po’ e un po’ o almeno di solito è così. Non è che stabilisci. Se proprio dovessi scegliere? Vabbè se dovessi allora sarei la parte attiva. Se gli ho dato modo di invaghirsi e mi piace? Ma dai ma che mi chiedi se mi piace? Ma no che sei scemo”.

Che a Edoardo non piaccia Alberto ci crediamo tutti, ma diciamo che tra baci, carezze, grattini, massaggi ai piedi e domande equivoche, era normale che prima o poi De Pisis avrebbe frainteso.

breve dialogo tra Charlie e Edoardo

Edoardo: con Alberto c’è una situazione strana

Charlie: come sarebbero i ruoli?

Edoardo: mm penso io attivo

Charlie: ma tu hai dato adito, lui ti piace?

*Edo risata isterica\imbarazzato*: ioo? ma sei scemo?? mi piace??

#edoberto #gfvip — raffa (@strapazzami56) October 11, 2022

Alberto sul flirt di Edoardo e Antonella.

Lunedì notte De Pisis si è sfogato con Nikita ed ha parlato della sua sbandata per Edoardo: “Questa è una cosa che devo digerire dentro di me. Devo farmela passare punto e basta. Mi dispiace essermi preso una cotta per lui. Però la vita è fatta anche di queste cose. O meglio, non mi dispiace essermi preso di lui, perché tanto recupereremo il nostro rapporto di amicizia. Perché lo sento molto affine. Sono anche felice che lui stia con Antonella, che è una mia amica già da prima. Certo che mi fa un po’ male, i miei occhi piangono un po’ quando sono davanti a me però è la vita e ci sta. Non è una colpa loro e di nessuno“.