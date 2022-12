Edoardo piange per Antonella: “Non mi fa stare bene”

Edoardo Donnamaria dopo aver nuovamente discusso con Antonella Fiordelisi (la causa è la sua imitazione fatta ad Oriana Marzoli) si è isolato e parlando con Edoardo Tavassi è scoppiato a piangere. “Se deve essere così, a me così non va. Ogni volta faccio lo sforzo di andare da lei e chiarire. Ma tanto poi torniamo sempre sugli stessi punti. A me questa cosa non mi fa stare bene. Questi suoi comportamenti non vanno bene per me“.

In suo supporto Tavassi ha risposto: “Antonella purtroppo ha dei comportamenti infantili. Una cosa simile è successa anche a me in passato e mi sono detto ‘ma io devo innamorarmi del reale, non dell’ideale, questi difetti ci sono non posso vederli’, quindi il mio consiglio è: se per te certi atteggiamenti di Antonella sono troppo limitanti per te, devi fare ciò che ti fa stare bene. Te le cose ad Antonella puoi dirle anche 80 volte, ma lei è questa. O l’accetti così com’è oppure capisci…“.

Edoardo piange: “Non posso più accettare”

Qualche ora dopo, parlandone con Luca Onestini e Milena Miconi, ha continuato:

“Dal mio punto di vista certe cose non si possono accettare, all’inizio le ho accettate anche se non ero così contento. Poi litighiamo, io sto male, lei sta male. Non capisco perché si ostini a essere così”.

La relazione fra i due sembrerebbe essere davvero al capolinea.