Edoardo, offese orribili contro Antonella: “Schifo, vomito, balla come una T e una P”

Che nelle scorse settimane Antonella Fiordelisi abbia avuto atteggiamenti infantili con Edoardo è chiaro a tutti, ma nelle ultime 24 ore lui ha davvero esagerato. I due si sono lasciati e Donnamaria durante dei momenti di confidenza con i suoi amici si è lasciato andare a dei commenti davvero orribili sulla sua ex fidanzata.

“Quella si butta addosso ad Andrea e balla come un t***a, una pu**ana. […] Ci posso pure fare altro stasera, non è quello il punto, il problema è che io cambio idea su di lei giorno dopo giorno. […] Ora a vedere quell’imbecille che farà la pazza psicopatica. […] Non cadrò nuovamente per un c**o! […] Vederla che se li abbraccia, se li fa, sì anche con Andrea. Il mio obiettivo adesso è proprio ‘prendetevela se v’arregge’. Una cosa che io cancellerei del mio 2022? Antonella! Nella vita mi auguro molto di meglio di lei. Non mi auguro certo sta me**a, sto schifo. Schifo mamma mia è schifo. Dio che schifo, meno male che hanno visto tutti lo schifo che fa. Per me è vomito, vomito, uno scatarro, catarro e diarrea.

Io lo so com’è fatta lei, si consolerà molto presto. Lo so già come farà la conosco. Dopo il ballo tra lei e Andrea, sai che succedeva se stavano fuori da qui? Te lo dico io che succedeva ‘senti bella vieni, ti accompagno in macchina’, così succedeva”.