Edoardo minaccia di lasciare il GF Vip: “Lunedì abbandono se succede”

I Donnalisi sono ufficialmente in crisi (per l’ennesima volta), ieri notte Antonella Fiordelisi ha avuto un attacco d’ansia e ha dichiarato di voler abbandonare la casa del GF Vip. Poco prima dello sfogo della gieffina, è arrivata anche la minaccia di Edoardo Donnamaria, che si è detto pronto a lasciare il reality. Il volto di Forum si è sfogato con Milena Miconi e ha confessato che se lunedì in puntata faranno passare Antonella da vittima e lui da carnefice, uscirà dalla porta rossa (se lallero).

Donnamaria minaccia di lasciare il GF Vip.

Edoardo ieri notte si è confidato con Milena ed ha spiegato la sua posizione: “Follia, questa sta fuori de testa. Ma come le viene in mente di comportarsi in questa maniera? Io le critiche che le faccio, le faccio perché vorrei che lei cambiasse certe cose in primis per lei e poi solo dopo per me e il nostro rapporto. Non posso sempre darle ragione. Eppure mi dice ‘i miei ex erano sempre dalla mia parte’. Lei sta fuori. Lei in questo gioco sembra una bambina in un negozio di caramelle. Io qui dentro sono l’unico che le vuole davvero bene e che le fa notare se sbaglia“.

La Miconi ha concordato con il ragazzo: “Io credo che tu sia l’unico che le fa notare i suoi errori. A parte i suoi genitori“. Donnamaria però ha replicato in maniera particolare: “Ma insomma, se è così vuol dire che è stata abituata in questo modo“.

E alla fine è arrivata la minaccia di lasciare il programma: “Se sta volta esce fuori che io sono la me**a io prendo la porta e me ne vado. Io lo faccio. Se in puntata fanno credere che sono il cattivo che si è avvicinato ad Oriana io vi giuro che abbandono il gioco“.

Niente paura, da qui a lunedì Edoardo e Antonella avranno chiarito e litigato almeno altre tre volte e lui si sarà scordato di questa ‘promessa’.

#Edoardo :”stavolta #antonella sará costretta a dire di aver sbagliato e a chiedere scusa”

Prevedo un lunedì nero, questo ha già avuto rassicurazioni.#gfvip #donnalisi — Law (@lorellik26) January 26, 2023

Per me Edoardo lunedì esce quando vedrà il circo che ha montato Antonella#GFvip #donnalisi — a. (@iamstrongx7) January 26, 2023