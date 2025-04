Edoardo Leo e Micaela Ramazzotti: ‘Celebrando la Vitalità del Cinema Italiano’

Micaela Ramazzotti ed Edoardo Leo sono due protagonisti del cinema italiano, capaci di trasformarsi tra commedia e dramma. Ospiti del vodcast dell’Adnkronos, discutono del loro ultimo film ‘30 notti con il mio ex’, diretto da Guido Chiesa, in uscita il 17 aprile per PiperFilm. L’intervista, ricca di risate e ricordi, offre spunti sul cinema italiano, i David di Donatello e il loro legame con Roma. Con ruoli autentici, hanno saputo farci riflettere, ridere e piangere, non solo come attori ma anche come registi.