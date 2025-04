“Edoardo Leo e Micaela Ramazzotti: ‘30 Notti con il Mio Ex’ al Cinema”

Edoardo Leo e Micaela Ramazzotti, due icone del cinema italiano, si avviano a una nuova avventura il 17 aprile con il film ‘30 notti con il mio ex’, diretto da Guido Chiesa e distribuito da PiperFilm. Entrambi noti per le loro interpretazioni in commedie e drammi, i due attori affrontano ruoli complessi, anche come registi. Questa sarà la prima volta che Leo e Ramazzotti saranno protagonisti insieme sul grande schermo, promettendo di portare emozioni al pubblico.