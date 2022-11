Edoardo la spara grossa sul Covid ed esplode una bufera

Nuova polemica social per delle affermazioni fatte da un gieffino. Oggi pomeriggio Edoardo Donnamaria, Alberto De Pisis e Giaele De Donà stavano parlando del Covid e delle quarantene. Il volto di Forum ha dichiarato che non sarebbe ‘successo chissà cosa’ e che alla fine sono morti quasi soltanto anziani con patologie pregresse.

“Dai con il Covid hanno fatto un casino, però poi non è che sia successo chissà che, eh! Sono morte tante persone, ma sono morte molte più persone per l’influenza stagionale che per il Covid. Sono morti quasi tutti anziani, quasi tutta gente anziana, con patologie. Non è che non conti, l’80, 90%. E non diciamo ‘l’amica mia’. Non è vero, ci sono le statistiche, non è che lo dico io. Il 90%, se non addirittura di più, erano tutti ultraottantenni e sono tuttora ultraottantenni con patologie pregresse. – ha dichiarato Edoardo Donnamaria – Che, per carità, non è che non contano niente. Però voglio dire che questi anziani ci muoiono anche per influenze, per altre cose. Influenze per le quali non ci sono cose…”