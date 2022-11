Edoardo fra Micol e Oriana, Guendalina rompe il silenzio: “Vi dico chi è la sua ideale”

Edoardo Tavassi cerca moglie al Grande Fratello Vip e nel corso di queste prime settimane si è molto avvicinato a Micol Incorvaia e Oriana Marzoli. Ma se quest’ultima – dopo un inizio con Daniele Dal Moro – si è buttata fra le braccia di Antonino Spinalbese; Micol si è molto unita a Tavassi, tant’è che online è nata la ship degli #Incorvassi.

“Mio fratello è entrato da single e uscirà da single” – ha però detto in maniera netta sua sorella Guendalina fra le pagine di Novella 2000 – “Non è un facilone, anzi è molto selettivo con le donne, trova un difetto per ognuna di loro e per questo non trova quella giusta. Poi, vuole sempre la mia approvazione quando trova una ragazza. Una bella responsabilità, ormai mi sono abituata, è fatto proprio così. Me le faccio andare bene tutte”.