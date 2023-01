Edoardo e Dana: cosa c’è dietro la lite in cui si sono offesi a vicenda

Un paio di giorni fa abbiamo assistito a una violenta lite fra Edoardo Donnamaria e Dana Saber in cui sono volate parole grosse. Lei gli ha dato del cane, dell’ipocrita, del falso; lui ha controbattuto etichettandola come una pazza e una cretina. Insomma, sono volati coltelli.

Ad accendere la miccia è stata Dana che ha dato del “cane di Loriana” a Edoardo un paio di volte. E per Loriana lei intende Oriana, ca va san dire. Ma perché è nata la discussione? Il primo scontro fra i due è avvenuto la sera prima in veranda, quando la modella marocchina ha accusato il vippone di averla nominata senza una reale motivazione.

“Mi hai nominato perché sei un grande parac**o, non avresti potuto nominare gli altri perché ti fanno comodo. Loriana [Oriana, ndr] ti ha dato del cane e non hai avuto il coraggio di nominarla. Sei una persona ipocrita, stai sempre dalla parte della maggioranza. Sai cosa ti dico? Che sei veramente un cane. Un ipocrita. Un falso”.

Il giorno dopo in presenza di Edoardo, Dana – rivolgendosi a Antonella – le ha sussurrato: “Hai visto quei video in puntata? Edoardo rideva di te e dietro di te” facendosi sentire da Donnamaria che ha, ovviamente, sbroccato. “Antonella ma lo vedi cosa sta facendo, non te ne accorgi? Sta facendo la vocina cattiva, è cattiva. Antonella, svegliati”, aggiungendo “Voglio vedere se riesci a dire una cosa sensata in questa discussione“.”Ma perché tu che discorsi sensati fai oltre a infilarti nel fondoschiena di Loriana [Oriana, ndr]”, ha chiuso Dana.

I due proprio non si sopportano e tutto questo perché lui l’ha nominata.