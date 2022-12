Edoardo Donnamaria vuole lasciare Antonella: ” Finita, non la voglio una così!”

Come ogni anno il GF ha chiesto ai concorrenti di fare delle imitazioni dei loro coinquilini ed ha assegnato ad ognuno di loro il nome di un altro vippone. Antonella Fiordelisi ha dovuto imitare Oriana Marzoli e ne ha fatto una versione piuttosto volgare, facendo allusioni e mettendosi in perizoma. Edoardo Donnamaria è andato su tutte le furie ed ha chiesto alla fidanzata di dargli del tempo per riflettere.

“No Antonè lasciami stare. Non mi hai mancato di rispetto? Io non voglio parlare guarda. Ao non mi urlare nell’orecchio smettila. Ormai c’è poco da fare guarda. Dobbiamo prendere le distanze, non voglio più che il mio umore dipenda da te. Non è difficile da capire. Ti prego lasciami in pace. Me ne fai una ogni giorno sono stufo. Già non stavo bene anche prima, poi oggi hai fatto questo. Ti sei messa in perizoma, ma dove ca**o vivi? Ti sei messa pure a 90 davanti ad Antonino. Da oggi in poi fai il ca**o che ti pare e fai pure la scema con chi vuoi, sì sono serio adesso Antonella”.

Dopo aver discusso con Antonella, Edoardo Donnamaria si è sfogato con Tavassi e Micol Incorvaia. Il volto di Forum ha fatto capire di non voler più stare con la Fiordelisi.

“Sono matto io o questa vive in un altro mondo? Cioè ma io non ci sono mai stato con una persona così in vita mia. Ma di cosa parliamo, per me è follia. Come se io avessi dovuto imitare Antonino e avessi portato Oriana nel van. Dai ma non ci sono parole. No ma io sono sicuro, non ci voglio stare con una persona in quella maniera. Infatti non ci voglio stare con lei, non è che la voglio cambiare.

Infatti basta, basta, basta. Forse quando hop visto le cose belle ho visto male che vi devo dire. Ma via, a me una roba del genere non mi piace. No, no ragazzi basta, è basta davvero, finita. Non è possibile che sto così tutti i giorni. Adesso nemmeno mi viene da piangere. Una persona che mi tratta così male non l’ho mai trovata in vita mia. Sono sicuro, una così accanto a me non ci può stare e non ce la voglio”.