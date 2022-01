Edoardo Donnamaria sarà uno dei prossimi concorrenti del Grande Fratello Vip.

A fare il suo nome è stato TvBlog che ha confermato gli ingressi anche del modello Gianluca Costantino e del tiktoker Antonio Medugno.

Se Gianluca ed Antonio sono amici e conoscono anche Alessandro Basciano (per lui sarà un piacere ritrovarsi in Casa due amici, almeno che le cose non si siano raffreddate nel mentre), Edoardo viene da tutt’altro mondo.

Di Roma, classe 1994, Edoardo è uno speaker di RTL ed in tv svolge il ruolo di collaboratore di Barbara Palombelli in Forum. Insomma, quel che faceva Paolo Ciavarro prima del suo GFVip, in pratica.

Edoardo Donnamaria al Grande Fratello Vip, il nuovo cast al completo

Alessandro Basciano

Antonio Medugno

Barù Gaetani Dell’Aquila D’Aragona

Davide Silvestri

Delia Duran

Edoardo Donnamara

Federica Calemme

Gianluca Costantino

Gianmaria Antinolfi

Giucas Casella

Jessica Hailé Selassié

Kabir Bedi

Katia Ricciarelli

Lulù Hailé Selassié

Manila Nazzaro

Manuel Bortuzzo

Miriana Trevisan

Nathaly Caldonazzo

Sophie Codegoni

Soleil Sorge

I concorrenti fuori

Tommaso Eletti

Andrea Casalino

Samy Youssef

Amedeo Goria

Raffaella Fico

Ainett Stephens

Jo Squillo

Nicola Pisu

Clarissa Hailé Selassié

Patrizia Pellegrino

Maria Monsè

Alex Belli

Francesca Cipriani

Aldo Montano

Biagio D’Anelli

Eva Grimaldi

Carmen Russo

Valeria Marini con Giacomo Urtis