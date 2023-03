Edoardo Donnamaria squalificato

Edoardo Donnamaria è stato squalificato dal Grande Fratello Vip. Questo perché qualche sera fa, litigando con Antonella Fiordelisi, avrebbe detto qualche parola di troppo.

“Ancora una volta nei confronti di Antonella hai alzato il tiro e ti sei reso protagonista di un brutto momento. Hai superato il limite che lunedì vi avevo imposto. Sei stato richiamato più volte, fino all’ultimo. Ma quando ho visto quella scena lì – che è una scena brutta – ho pensato ‘ma è tornato a fare quella roba lì? La linea è cambiata e per questo sei ufficialmente squalificato dal gioco”.

Ecco il video:

Stiamo affrontando con Edoardo Donnamaria un discorso molto serio. Parliamo di una situazione specifica, in cui limite è stato superato. #GFVIP pic.twitter.com/yDfsHta5fj — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 9, 2023

Quando Antonella si è messa a piangere per la squalifica, Signorini l’ha rincuorata: “Tu non c’entri niente Antonella, non puoi addossarti le colpe delle azioni delle altre persone“.

Edoardo Donnamaria, perché è stato squalificato

Il tutto è successo durante il pomeriggio di mercoledì, era in cucina e stava preparando un panino. Antonella glielo ha chiesto e lui le ha risposto male: “Mi hai rotto le p***e, ora te lo faccio, non mi rompere i c***i p***a p***a”. Quando le ha portato il panino lei si è lamentata che non era di suo gradimento e Donnamaria glielo ha strappato via dalle mani.